男女個性大不同，感情如果想要天長地久，勢必要好好磨合一番，不過有時候也會有拿對方沒轍的時候，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座男最見不得女友流淚，每當對方一哭就手足無措，不知道該如何是好。

▍金牛座

金牛座個性木訥寡言還不善言詞，之所以見不得女友落淚，最主要的原因是根本不懂該如何去哄對方開心，有時還會因為說錯話讓情勢變得愈發不可收拾，所以金牛男一看見女友流淚，就會找機會溜掉，至少不會掃到颱風尾。

▍巨蟹座

不同於金牛座的手足無措，巨蟹男一直都希望女友在自己身邊的時候是幸福快樂的，如果對方因為自己陷入悲傷情緒，會讓巨蟹男覺得很挫敗，並且會充分檢討自己，避免日後再因為這件事惹得女友傷心落淚。

▍獅子座

獅子男雖然不是很會哄女友開心，不過對方如果在自己面前流淚，獅子男也會擔心是不是自己哪裡做得不夠好，並且陷入自責的情緒當中。不過他們當下並不會逃避或是忽視女友的情緒，而是不斷陪在對方身邊，直到氣消為止。

▍射手座

射手男哄女友很有一套，發現對方陷入負面情緒時，他們會死皮賴臉的纏著女友，想盡各種方法逗女友開心，直到對方破涕為笑為止。不過射手男的耐心不是很好，如果哄了好長一段時間，女友依舊不領情，他們也不會一直熱臉貼冷屁股，而是讓女友自行消化情緒。