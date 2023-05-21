在美國債務上限爭議下，市場彌漫著美國聯準會（Fed）可能降息時點延後的猜測，美元多頭趁機捲土重來，美元指數近周走強站上103價位、上探近七周高點。匯市交易員以技術分析觀測，順利突破103之後的阻力位是103.80和104.00，5/18只到103.55，5/19還反向下跌至103.19，初步研判美元可能又是一次「假升」波。非美貨幣因此趁機撓動一波，歐元兌美元止跌在1.077，英鎊、日圓亦挺住在1.244、137.92。

渣打銀行財富管理指出，美國強勁的零售銷售生產者數據，強化市場對聯準會可能持續升息的觀點，隨著美國10年期公債利率飆升至逾兩個月新高價位，美元指數創3月24日以來首度重返103之上，美元走強自然可見。

FXTM富拓高級研究分析師Lukman Otunuga分析，現在的關鍵問題是，美元能否延續這種漲勢，明明美國有國債談判破局的政治壓力，美元卻成了市場上的避險需求，只能說經濟衰退擔憂交織的心理因素，促使投資者湧向美元這個「避風港」。

FXTM富拓分析，美元指數日線和周線近周同步強勁收上102.34阻力位，且順利突破103.00關口，下個阻力位是103.80和104.00，另一方面，若美元指數回落至102.35下方，則有可能下探101.50和100.72。

富蘭克林證券投顧表示，投資人現在正改變對聯準會降息的預期，根據芝商所FedWatch的數據（取自5/19），聯準會最早可能在11月才會降息，而非先前預估的9月、甚至更早之前，這將有助在短線上提振美元表現，預計波動區間將落在100～105。

美國積極升息至5～5.25％後，等於正式宣告基準利率高於通膨水準，進入「正實質利率」環境，富蘭克林證券投顧指出，歐洲基準利率距離通膨仍遙遠，顯示對抗通膨之路還有很長一段要走，這些氛圍可能使歐元在短線上承壓，預計將落在1.05～1.1區間。

而英國央行(BoE)於5月再次升息後未如市場預期的暗示升息週期結束，反而重申在高通膨壓力下仍需持續升息，並且還上修了GDP，市場則預計英國央行還有二次各升息1碼的空間，此將有助支撐英鎊，預計英鎊將落在1.22～1.26區間。