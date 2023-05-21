雲林縣口湖鄉「人面雀榕」五官變和藹，信眾認為是「神榕心情變好了」。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉梧北社區有1棵300餘年雀榕，其樹瘤外觀神似人臉，被稱為「人面雀榕」，相傳已化為神靈，後由地方信仰中心調天府李府千歲敕封為「龍財神榕」，近年來神榕五官有所改變，以前比較威嚴，現在變得和藹可親，就科學角度而言，可能是樹齡漸長，樹瘤形狀改變造成的，不過信眾認為是遊客變多「神榕心情變好了」。

梧北社區「人面雀榕」據傳在村落形成前就已存在，村民發現這棵老榕樹接近根部處的樹瘤，外觀非常像人臉，可看出眼睛、眉毛、鼻子、嘴巴，甚至還有明顯的牙齒，眼睛上方隆起處像圍了1條頭巾，村民們都覺得這是「神榕」，主動定期清理周邊環境，成為大家乘涼聊天的聚集點。

梧北社區發展協會理事長王春生表示，相傳若有災害發生，神榕會落葉預警，幫助村落躲過災害，神榕還曾被雷劈過2次，後來持續生長，枝葉繁茂依舊，大家都認為這是替地方「擋劫」，調天府李府千歲因此透過乩童，敕封為村落守護神，名為「龍財神榕」。

王春生說，近年來大家發現，原本看起來相貌威嚴的神榕，眼睛愈來愈下垂，像是在瞇眼微笑，牙齒則變得較不明顯，頭巾也不若以往隆起，整體讓人感覺愈來愈和藹可親，隨時在對路過的人露出笑容，讓人看了心情變好。

王春生指出，神榕胸徑約1.6公尺，胸圍約5公尺，高6、7公尺，已由雲林縣政府列為老樹保護名單，原本知道的人不多，後來梧北社區進行社區營造，以鐵花窗為營造主題，成為雲林縣沿海特色景點之一，吸引許多民眾前來打卡，「龍財神榕」是最受歡迎的景點之一，人氣愈來愈旺。

「龍財神榕」信眾認為，神榕變得和藹，可能是遊客日多，經常有人參拜，在大家的陪伴下心情變好了，看見神榕笑容漸盛，大家也很開心，希望神榕繼續保佑社區，讓大家安居樂業。