2023蘇迪曼盃世界羽球團體賽21日進行冠軍賽，前三點打完中國大陸隊3比0擊敗寒戳隊，收下隊史在蘇迪曼盃第13冠，也完成從2019年起的蘇迪曼盃3連霸。

蘇迪曼盃小組賽階段是5點要打完，淘汰賽或名次賽階段，只要有一隊先拿下獲勝的第3點就結束比賽，冠軍賽由兩支蘇迪曼前冠軍隊對抗，第1點混雙世界排名第1的中國大陸組合鄭思維／黃雅瓊，和世界排名第5徐承宰／蔡侑玎的打滿3局、超過1小時，鄭思維／黃雅瓊18比21、22比20、21比8逆轉勝，收下首點勝利及對戰9連勝。

第2點男單，大陸隊石宇奇21比13、21比17直落二勝李宥奎，讓大陸隊聽牌。

第3點女單，大陸由陳雨菲掛帥，第1局21比16拿下，第2局雙方都有領先過，陳雨菲20比17先出現賽末點，安洗瑩不輕言投降，硬是追到20比20平手，不過陳雨菲很快在穩住陣腳，最後在安洗瑩回擊出界後，陳雨菲拿下獲勝的一點，興奮拋開球拍大喊慶祝。