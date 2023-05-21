庹宗康（左）、莎莎今天抽空擔任「福樂縱享限定快閃店」一日店長。（陳俊吉攝）

庹宗康（左）透露瘦了5公斤，建議大家曬太陽，右為沙沙。（陳俊吉攝）

庹宗康、莎莎日前忙於拍攝實境節目《嗨！營業中2》，2人今（21日）特地抽空出席優酪新品上市記者會，問及鹿希派被網友狠酸是「顏佑庭2.0」，庹宗康替鹿希派護航，讚他後期表現亮眼，莎莎更說他是目前最讓人跌破眼鏡的成員。

《嗨！營業中2》昨晚首播，新成員鹿希派在下集預告中「一問三不知」的天兵行徑，遭網友虧如顏佑庭第2，莎莎今竟爆料：「其實他來的第1、2次差一點馬上就要說拜拜了。沒想到他是現在最讓大家跌破眼鏡的。」

庹宗康覺得節目要慢慢觀賞，並替鹿希派說話：「因為他沒有做過實境節目，所以剛來他真的找不到方向，但他一直很努力要表現，後來我慢慢跟他討論，他慢慢知道自己扮演的角色是什麼，之後轉變非常大，很進入狀況。」

庹宗康也曝拍實境節目的辛勞，他說通常最多只能坐5分鐘，一天平均要站8小時，直言：「站習慣了。」莎莎則正面認為參與的「副作用」是變年輕，「第2季多了很多小弟弟、小妹妹加入，我真的覺得整個人年輕了。」

庹宗康還表示比之前瘦了5公斤，靠飲食控制外也固定運動，建議大家多曬太陽，「只要天氣好我都會曬1個小時的太陽、做運動2小時。」當庹宗康提到平時有在健身時，問其對桃園浩克大鬧便利商店事件，是否認為警察執法過當，莎莎立刻將話題轉開，庹宗康則沒回應。