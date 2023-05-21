國中會考落幕，朝揚文理補習班針對明星高中進行落點預測，另也請各科老師對各科考題深度分析。以這次會考寫作測驗首度出現「不必定題」的考題，成為許多考生心中的大魔王，補習班老師認為，雖然這題目好發揮，但也容易歪樓，更透露要如何下筆才能取得高分的訣竅。

針對桃園市明星高中落點預測，朝揚文理補習班董事長鄭一鳴表示，武陵高中至少要5A、總積點31點，且國文要A＋＋才有機會；中大壢中需要4A1B、總積點27點、國文A＋較有機會；桃園高中則需要4A1B，若考生3A2B總積點27點，國文A＋＋和數學A＋＋的同學也有機會；內壢高中則需3A2B，總積點23點就有機會。

這次會考的大魔王寫作測驗，朝揚文教機構老師林程表示，這次首次出現「不必定題」的會考作文，內容又以年輕學子較為熟悉的「影劇類型統計」來做分析，雖然此類題目算是好發揮，但卻容易歪樓寫錯主旨的題目類型。

林程說，考生對於戲劇應該都不陌生，不過題目並非要求寫出「觀影影評」，而是希望能以學生角度去敘說個人經驗或見聞。他建議，若能從其中1項或多項影劇內容為下筆主題發揮，才能較容易獲取高分。

林程舉例說明，例如以最受歡迎的3種類型「動作冒險」、「奇幻想像」、「恐怖驚悚」延伸，敘說因為人們平時生活平淡乏味，缺乏特別與不平凡的經驗，所以這3類超脫現實的戲劇類型才會最廣為民眾喜愛，並以此為主軸、以學生本人生活經驗為輔，搭配出1篇專屬自己的看法與經驗談，如此一來高分便唾手可得。

英文考科，朝揚文教機構老師陳琳說，這次會考的英語科難易度中間偏易，文法著重在時態考題，提醒考生不能再死背時態公式，而是要於考題中套入上下文、融入情境找出答案。自然考科，朝揚文教機構老師賴妍、謝凱及呂正共同分析認為，理化考題較去年而言，更具有鑑別度，命題模式依舊圍繞在「生活素養」，包含白噪音、400米賽跑、口香糖廣告、早餐營養成分標示等都納入考題，與課綱希望學生解決生活的所見所聞相符。