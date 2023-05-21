林志玲順利在10年間幫20所偏鄉學校蓋起學生宿舍。（志玲姐姐慈善基金會提供）

林志玲非常喜歡小孩子，也開心分享10年努力來的成果。（志玲姐姐慈善基金會提供）

「第一名模」林志玲人美心善、做公益不遺餘力，今年更完成「10年之約」，這個故事緣起於2013年，當時她深入大陸四川大凉山，陪伴學齡小朋友從家裡步行至學校，足足走了3個小時，有感偏鄉學童上學困難，於是與中國鄉村發展基金會合作發起「志玲姊姊兒童之家-築巢行動」。

築巢行動的目的是幫大陸偏鄉學校蓋學生宿舍，林志玲提到：「當時，我記得一個女孩子牽著我的手說，她以後想去大城市，想繼續念書，那種渴望多麼強烈啊！這也促使我許下了『十年築巢』的承諾。」希望可以幫孩子塑造一個安全的學習環境，幫忙蓋學生宿舍，讓小孩不需長途跋涉到校，同時也捐助日常所需品給住校生使用。

築巢行動迄今屆滿10周年，過去10年間林志玲累計捐贈善款超過1300萬人民幣（約5680萬台幣），第20所兒童之家也即將在安徽落成，順利圓滿完成10年幫20所偏鄉學校蓋宿舍的計畫，據統計，林志玲善舉的直接受益學齡孩童超過1萬人。

林志玲21日也在IG分享成果：「每當看到孩子們單純、知足的笑容，說著『我最喜歡上學了』，是最讓我欣慰的時候。謝謝每一位住進志玲姐姐兒童之家宿舍，努力學習的孩子們；感謝每一位入到深山，用教育改變孩子未來的老師們！感恩每一個為志玲姐姐兒童之家奉獻的人，是妳們的幫助，才令我們的10年承諾如期兌現。」