國民黨總統參選人、新北市長侯友宜表示，「民主自由就是我們的DNA，不要分化台灣人的心」，卻被賴清德說成「民主自由不是國民黨的DNA」。國民黨台北市議員徐巧芯痛批，民進黨執政期間竟然會把新聞台關台，這有民主自由嗎？徐巧芯質疑民進黨，是不是早就拋棄這樣的文化，變成另外一個黨？

侯友宜昨說：「賴清德說這場選舉是民主與專制的選舉，我要告訴大家，賴清德說錯了！中華民國自由民主已經深化了40年，早在我們國家裡面，民主自由就是我們的DNA，不要分化台灣人的心，不要再撕裂我們一生所愛的台灣。」

賴清德回應：「民主自由不是國民黨的DNA，在過去專制統治時代不是，即便是現在，在辦理總統候選人徵召的作業，也是充滿了黑箱，看不到任何民主自由的精神，如果正如侯友宜市長所說的，民主自由是國民黨的DNA，那中華民國自由民主怎麼會才40年而已？」

國民黨台北市議員徐巧芯今（21）日在中天電視《周末大爆掛》質疑，民主自由的DNA，民進黨有嗎？民進黨執政期間竟然會把新聞台關台，大家可以接受嗎？這有民主自由嗎？這幾年來很多新聞自由、言論自由是不斷被箝制的，過去有這麼多次使用社維法嗎？過去也沒有網路發言會被以社維法提告送辦！

徐巧芯直言，過去聲稱自己有民主自由DNA的民進黨，是不是早就拋棄這樣的文化，變成另外一個黨？過去主張台獨，現在死都不講，過去主張特赦阿扁，現在死都不講，「你就是變了一個人！」