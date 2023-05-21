「八寶狀元粽」以八種養生食材為米料，包入干貝、鹹蛋黃和五花肉等，清爽不脹氣。(漢來美食提供)

「名人坊」推出的「港式懷舊裹蒸粽」，每顆重達1000克，用料澎派。(漢來美食提供)

料豐味美的翠園「頂級龍王粽」，曾獲媒體評比冠軍佳績，去年更創下熱銷110萬的佳績。(漢來美食提供)

「漢來蔬食」推出的猴頭菇野米素粽，清雅宜人香氣足，端午素粽銷售達成率已達7.5成。(漢來美食提供)

還有一個多月就是端午節了，迎接疫後第一個端午佳節，漢來美食集團推出多款風味殊異的端午粽，從平價款到高價款應有盡有，傳統與創意兼具。其中以多次獲獎的「翠園」頂級龍王粽、「紅陶上海湯包」八寶狀元粽最受歡迎；而「糕餅小舖」麵包粽，創意又吸睛，讓不愛吃糯米的人在過節時也能享受應景美食。

漢來美食集團旗下名人坊、漢來蔬食、糕餅小舖以及漢來美食線上購物商城，今年均推出不同口味的粽子搶市，看好解封後整體景氣回溫，業者預估今年集團端午粽營收可望直逼1200萬元。

今年以來，食材大漲，豬肉到干貝等成本漲幅大約為8.5％到13％，也迫使今年漢來端午粽大部分的品項售價皆略為調漲。「紅陶上海湯包」今年主打八寶狀元粽，禮盒1組8顆，加上外包裝升級提升質感，送禮自用皆宜，售價1380元，漲幅15％，目前已預訂逾6成。

「紅陶」的八寶狀元粽採湖州粽的長型包法，嚴選糯米、黑糯米、小薏仁、蕎麥、燕麥、大麥片、小米、紅扁豆8種穀類加上少許糯米，包入干貝、蝦米、鹹蛋黃、五花肉和香菇，滋味清爽又不易脹氣，受到不少民眾喜愛。而高級粵菜品牌「名人坊」推出的港式懷舊裹蒸粽，個頭飽滿，每顆重達1000克，糯米包入清香的綠豆仁餡，還有鮑魚、五花肉、叉燒、燒鴨等豐富餡料，香氣十足，是極具經典港式風味的特色粽，單顆售價880元。

以往媒體評比常勝軍的「翠園」粵菜餐廳漢來店則推出頂級龍王粽，去年創下熱銷110萬的佳績。每顆皆重達800克，料多澎湃，內餡包有先滷製入味的整顆西非鮑、五花肉、干貝、栗子、蓮子、蝦米、鹹蛋黃、香菇等，更大器地加入獨門XO醬增添香氣，每顆都碩大有料超霸氣，家庭聚餐2到3人共享，料多味美分量剛好。

甫榮獲蔬食界米其林二星殊榮的「漢來蔬食」，推出甜鹹兩種口味的素粽，鹹口味的猴頭菇紅藜粽有豐足香氣與口感層次，清雅宜人。另一款桂花甜釀豆沙粽，紅豆混合桂花香，清甜不膩。目前「漢來蔬食」端午粽銷售達成率已達7.5成，獲獎殊榮可望再提升買氣。

除了傳統粽可選擇，不愛吃糯米的人也有應景美食可享用，「糕餅小舖」的創意麵包粽，仿真的外表令人眼睛一亮；與「粽」不同麵包粽有甜的杏仁紅豆麻吉和鹹的洋蔥叉燒兩種口味，吃的時候撕去外皮粽葉，麵包透著淡淡粽葉香氣，搭配禮袋組合購入，送禮討喜兼具創意和體面。