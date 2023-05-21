鐵門雖未被完全擋死，但開啟後通道十分狹窄，若遇緊急情況恐有公共安全疑慮。（投訴人提供）

新北市中和南勢角一處土地爆發產權糾紛，其中一方簡姓民眾指控，廠房周邊遭不明人士以圍籬圍住，甚至門口還被用輪框擋著，讓門無法完全開啟，若遇到火警或其他意外時，恐會影響逃生，但報警之後，警方僅口頭要求對方停工，也沒有要求將輪框移至，質疑警方真要等出人命才要正視問題；對此，中和分局長陳忠龍回應，一切依法受理。

簡男向本報投訴表示，該土地屬祭祀公會所有，但長久以來產權有許多爭議，他母親在11年前買下該土地上的地上物，卻不知土地有產權的問題，只是長久以來也都沒有地主出面，所以該處的廠房一直以來都出租給鐵工廠作為廠房及移工宿舍使用。

但是在本月中旬，隔壁輪胎行的蘇姓男子卻突然張貼公告，聲稱是合法承租該土地，且一直以來都有繳納房屋稅、地價稅，要求簡男限期拆屋還地，但簡男要求對方提出相關證明時，對方卻不願出示，讓他質疑對方聲稱擁有土地使用權的真實性。

不料在本月19日當天，對方突然聘請工人到廠房外架設圍籬，將廠房外圍圍住，連一旁的出入口都用輪框擋著，簡男立即報警，但派出所警員到場後，先是口頭要求停工，但對方卻不予理會，僅告知在一旁留有通道，警方也因此沒有任何積極作為，簡男當場質疑，萬一真的發生災害影響逃生，由誰負責？認為警方無法有效伸張公權力。

對於民眾質疑，中和警分局長陳忠龍回應，簡男後續提出妨害自由告訴，並連帶提出民事求償，警方一切依法受理。轄區派出所則說明，由於該土地為私人土地，警方無權要求對方強制拆除圍籬或移置土地上的私人財產，若有公安疑慮，將報請市府相關單位到場認定，若確實有影響公眾安全疑慮，將會強制拆除。