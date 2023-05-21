美國政府擬依「總統撥款權」軍援台灣5億美元武器，可能是以刺針飛彈為主。民進黨立委趙天麟曾建議全動署，派出所警力平常都要進行射擊訓練，有沒有可能評估將刺針飛彈納入訓練其中一環。退役少將栗正傑表示，不能把刺針飛彈當成「護國神彈」，那是陸軍最後的自保手段，但是若發給老百姓、派出所是要幹嘛？

栗正傑今(21日)在政論節目《新聞大白話》中表示，刺針飛彈根本就是個假議題，是美國的軍火商在呼攏、騙台灣的老百姓。防空作戰有兩種防空武器︰一種叫戰區防空的防空武器比如愛國者、天弓三型。整個作戰區都在它的防空保護傘下面；刺針飛彈則是屬於陸軍，並不是空軍。

栗正傑接著指出，刺針飛彈隨部隊移動，因為射程只有5公里，屬於野戰防空、點防空，也只能保護這個地方部隊的安全。這種武器對陸軍來講是有需要，一旦對方突破我們的天弓飛彈、空軍戰機的防禦系統之後，已經來到陸軍前面，那最後的自保手段，就是用刺針飛彈。

不過，栗正傑也表示，不能把刺針飛彈當成「護國神彈」，要到最後，戰機都飛到陸軍前面了，陸軍才會用刺針飛彈對付，作最後的自保手段，但是發給老百姓、派出所是幹嘛？因此他質疑，根本在騙台灣買這種武器，而且軍中建軍作戰是打什麼需要什麼，況且共軍根本不會跟你打城鎮戰。