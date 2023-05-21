桃園中壢區昨（20）日有健身教練大鬧統一超商，消息曝光後引發熱議。其中有不少人發現，當時朱姓男子和警方對峙時，店員發現店外有人錄影，竟不管店內狀況、一馬當先衝出店門進行阻擋。對此，有內行人說明，其實這是因為統一超商規定不能拍攝店內環境，害怕毀損商譽，所以店員才會有相關動作。

回顧當時情況，失控的朱男在超商內亂砸店內商品，警方獲報後趕到現場處理，朱男卻繼續在店內大吼甚至揮拳攻擊警方，幸好2名員警負傷迅速控制場面，才不至於讓情況更加失控；不過目睹過程的店員，先是一直躲在警察後方，看到店外有民眾拍攝現場畫面後，卻是完全不顧朱男在一旁大吼，馬上小跑步衝出店外，舉起手阻止鏡頭並說「不好意思不能錄影！」

對此，許多網友紛紛回應，「統一集團的員工訓練真好！」、「警察都躲開，店員還硬要跑經過他，也太熱血在維護公司」、「為什麼情況這麼緊急還有人要擊掌啊」、「店員也是好身手呢，是否有輕功在身」、「本來店員在閃躲，甚至一度要躲到警察身後，但看到店外有人錄影，居然輕巧地越過超級賽亞人去阻止，到底是什麼驅動力」。

內行人則說明，其實統一超商規定，民眾在門市消費禁止拍照或錄影，現場也都貼有相關標語，除非取得公司同意；為了確定員工遵守規定，公司還會派員裝成一般顧客隨機抽查，一個不小心就可能對門市祭出罰款。