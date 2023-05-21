有關日本計畫將「核廢水」排放入海，由韓國專家等人組成的視察團今天抵達日本，在5月26日前將赴福島確認多核種除去設備（ALPS）的運作狀況等，並聽取日方相關機構說明。

日本共同社報導，擔任韓國視察團團長的原子能安全委員會委員長劉國熙，赴日前在韓國仁川國際機場受訪時說，將基於科學根據來確認安全性。

韓國對「核廢水」排放入海抱持強烈憂慮，日韓在5月7日舉行的領袖會談上，同意韓國派遣視察團赴日。

韓國視察團以劉國熙為主，還包括核能及放射線領袖專家等總計21人組成。一行人5月22日聽取東京電力公司及相關機構的技術說明後，將於5月23日到24日前往福島第一核電廠現地視察，預計5月25日跟日本方面進行協商。

福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲後發生核子事故，持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的污染水等，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質剩下的水，就稱為「核廢水」（含氚廢水，即ALPS處理水）。