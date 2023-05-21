人類伴侶之間透過親吻，藉此表達愛意或性慾。過去有不少專家根據印度《愛經》（Kama Sutra）的記載，推測最早的接吻起源於印度，不過最近有研究指出，早在距今4千5百年前，美索不達米亞地區（現在的伊拉克和敘利亞）就出現了愛人「四唇交疊」的紀錄，比《愛經》足足早了1千年。

據《海峽時報》（The Straits Times）、《華盛頓郵報》報導，專門研究古代兩河流域的哥本哈根大學歷史學家阿波爾（Troels Pank Arboll）和牛津大學生物學家拉斯穆森（Lund Rasmussen）從泥版上的古老文字發現，西元前1,800年的人類就有接吻示愛的行為。

「其中一段文字描述一名已婚女性，她差一點就受到另一名男子的吻所誘惑；另外一段文字則敘述一位未婚女性，她發誓絕對不和某個男人接吻並發生關係，」阿波爾和拉斯穆森表示。

過去已有研究顯示，人類一度藉由接吻來評估交往的對象是否健康。另外，伴侶間激情熱吻也有助於撩撥情緒，達到交配的目的，或維繫彼此的感情，而這樣的行為也出現在我們的祖先猩猩身上。因此該研究認為，接吻的文化很可能存在遠古時代不同的社會中。

接吻看似帶來不少好處，但也有缺點。研究指出，遠古文獻中記載一種叫做bu’shanu的疾病，類似於今日的第一型單純皰疹病毒（Herpes simplex virus-1, HHV-1）或白喉（diphtheria），可能透過接吻時的唾液交換傳播病毒，讓老祖宗們的熱情一吻變得危險重重。

這份研究已刊登在最新一期《科學》（Science）雜誌。

文章來源：The ancient history of kissing
文章來源：The earliest recorded kiss goes back at least 4,500 years to Mesopotamia
文章來源：First records of human kissing may date back 1,000 years earlier than previously thought

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