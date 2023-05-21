人類伴侶之間透過親吻，藉此表達愛意或性慾。過去有不少專家根據印度《愛經》（Kama Sutra）的記載，推測最早的接吻起源於印度，不過最近有研究指出，早在距今4千5百年前，美索不達米亞地區（現在的伊拉克和敘利亞）就出現了愛人「四唇交疊」的紀錄，比《愛經》足足早了1千年。

據《海峽時報》（The Straits Times）、《華盛頓郵報》報導，專門研究古代兩河流域的哥本哈根大學歷史學家阿波爾（Troels Pank Arboll）和牛津大學生物學家拉斯穆森（Lund Rasmussen）從泥版上的古老文字發現，西元前1,800年的人類就有接吻示愛的行為。

「其中一段文字描述一名已婚女性，她差一點就受到另一名男子的吻所誘惑；另外一段文字則敘述一位未婚女性，她發誓絕對不和某個男人接吻並發生關係，」阿波爾和拉斯穆森表示。

過去已有研究顯示，人類一度藉由接吻來評估交往的對象是否健康。另外，伴侶間激情熱吻也有助於撩撥情緒，達到交配的目的，或維繫彼此的感情，而這樣的行為也出現在我們的祖先猩猩身上。因此該研究認為，接吻的文化很可能存在遠古時代不同的社會中。

接吻看似帶來不少好處，但也有缺點。研究指出，遠古文獻中記載一種叫做bu’shanu的疾病，類似於今日的第一型單純皰疹病毒（Herpes simplex virus-1, HHV-1）或白喉（diphtheria），可能透過接吻時的唾液交換傳播病毒，讓老祖宗們的熱情一吻變得危險重重。

這份研究已刊登在最新一期《科學》（Science）雜誌。