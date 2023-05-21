飛龍瀑布溯溪團昨（20）因溪水暴漲受困，目前2死3失聯5獲救，其中目前仍失聯27歲的陳姓女子是台大登山社成員，平時在臉書常曬出團練溪降的影片，大票親友紛紛上臉書為她集氣「請求上天給這個陽光女孩一個機會」、「正向又有動力的女孩，希望您平安歸來」。

據了解陳女從台灣大學森林環境暨資源學系畢業，也是台大登山社的成員之一，臉書上常PO出與山友團練溪降的畫面；如今失蹤消息傳出，許多人在她臉書留言「正向陽光的女孩OO拜託你撐下來，請求上天給這個陽光女孩一個機會」、「聽到妳也在這一團，讓我很震驚。妳的幫助已經在路上，要加油撐下去喔」、「正向又有動力的女孩，希望您平安歸來」。

失蹤消息傳出，許多人在她臉書留言「正向陽光的女孩OO拜託你撐下來，請求上天給這個陽光女孩一個機會」、「希望您平安歸來」。（翻攝自當事人臉書）

陳女臉書上自述「如果有一個人能感受和你同樣的感情，能容你傾訴山林繩海的日子，那是多麼美妙的事」，能感受她對山野探險的熱情，眾人紛紛到她的臉書留言集氣；東搜教練黃正賢指出，該團人員都有經過嚴謹的溪降訓練，裝備非常齊全，但因溪水暴漲，一行人位置又在瀑口點，才釀成悲劇。

針對屏東飛龍瀑布溯溪意外，屏東縣消防局稍早證實，吊鉤在岩壁的女子經長時間攝影發現其姿勢都沒變過，研判已經罹難，另稍早在百米深潭看到1個粉紅色背包的下方有一具男性大體，目前大體已經搬上岩石上，等待直升機吊掛，因此確定全案目前已2死3失聯5獲救。