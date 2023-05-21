流浪動物珍愛協會表示，新竹縣民眾飼養的2隻水豚日前偷跑離家，今天在新豐鄉一處溪水附近成功誘捕1隻，另一隻仍在外流浪，民眾若有發現可通報。

有民眾在臉書社團「我是湖口人」發文提醒，因有民眾飼養的水豚偷跑離家，目前蹤跡出現於新豐鄉與湖口鄉附近，請民眾多加留意。

流浪動物珍愛協會向中央社記者表示，日前有民眾飼養的2隻水豚逃家，協會接獲新竹縣政府轉報協助誘捕。

流浪動物珍愛協會說，協會今天上午接獲通報，有民眾以為大型老鼠出現於新豐鄉一處溪水附近後前往確認，發現是水豚，在下午約2時以網子成功誘捕1隻，為母水豚重量約有25至27公斤。

流浪動物珍愛協會表示，目前仍有另一隻公水豚在外流浪中，若民眾有發現行蹤，不要自行抓捕、也不要碰觸，避免遭到咬傷，可通報1999由專業人士處理。

新竹縣動物保護防疫所向中央社記者表示，若有獲報協尋需求，後續將請當地公所協助尋找。