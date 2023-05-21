許多車輛因為螺絲釘受害。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

國道1號北上125公里苗栗頭屋路段，19日上午9點多，發32輛車輾壓到散落路面的螺絲釘因而接連爆胎，所幸意外並未釀成更嚴重碰撞事故。國道警方21日表示，目前已查獲肇事的大貨車，並以公共危險罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

事發當天國1北上125公里苗栗頭屋路段沿線，中、外車道有許多散落的螺絲釘，多輛車行經該路段因為輾過螺絲釘，接連爆胎只好停放在路肩，前後下來造成32輛車受害，所幸無造成人員受傷。

國道公路警察第2大隊今天指出，警方現場處理排除時，並未發現肇事車輛，經調閱該路段沿途之高公局CCTV、遠通eTag影像，再比對現場遺留跡證，已查獲肇事營業大貨車，完成卷證資料，以公共危險罪嫌將肇事駕駛函送偵辦。

警方表示，呼籲用路人，裝載貨物勿超高、超寬、超長及超載，裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，應嚴密封固，裝置適當；載運人客、貨物必須穩妥，車門、車廂應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，不得突出車身兩側。違反規定致肇事者，將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，處駕駛人3000以上1萬8000元以下罰鍰。