據界面新聞報導，格力電器已解散手機核心團隊。一位於去年離職的員工透露，格力手機業務最早在珠海組建，於2019年左右將核心團隊搬至深圳。該人士指出，深圳團隊包括開發、測試以及行政人資部門，高峰時期有接近100人。但從去年開始，深圳團隊逐漸解散，到2022年中期還剩40餘人，之後「深圳團隊全部解散，後面應該不會再做手機了。」

截至發稿，格力電器方面沒有回應此消息。

報導稱，目前格力手機官網（phone.gree.com）已無法打開，其官方公眾號「格力手機」在2020年4月16日以後已停止更新。不過格力電器官網上，兩款手機產品大松G5、大松G7仍然在產品目錄中，其官方銷售平台「格力董明珠店」也有上述兩款產品在售，分別售價2699（人民幣，下同）、3099元起，且銷量不低。

在電商平台上，目前各電商平台格力自營店已無格力手機在售，但有部分經銷店鋪售賣，價格比格力官方售價要低。

格力手機項目在2015年曝光，當年3月，董明珠在一場大學演講活動上突然宣佈格力手機已經推出，並稱自己正在使用，當年6月的格力電器股東大會上，董明珠正式宣佈格力手機開賣，數量有限，售價1600元。據當時媒體報導，其產品主要由卓翼科技代工，預估早期投放量在10萬部以下。

此後格力手機又接連發佈新品，分別為2016年發佈的格力手機2代，2017年發佈的格力色界手機，2019年發佈的格力手機3代。2020年起，格力手機將品牌名更換為大松，並先後發佈了大松G5和大松G7手機。大松是格力旗下的子品牌，除了手機以外，主營電飯鍋、空氣炸鍋等廚房小電器。

大松G7是格力最近一款新品，發佈於2021年11月。上述產品均沒有發佈會、代言人等大規模宣傳，僅低調上架，不過董明珠多次對外表達過關於手機產品的信心，為格力手機帶來了關注度。在2022年數次董明珠本人出鏡的直播中，她也曾為手機產品帶貨。不過在近期的直播和視頻宣傳中，格力手機已經不見蹤影。

業務多元化是格力電器多年來的重點，除了空調這個核心產品，在C端，格力電器也推出了符合市場趨勢的空氣淨化器、洗地機、消毒液製造機等產品，但手機產品並沒有太大水花。

相比起手機，近來格力的重心放在銷售管道的革新上。去年底，珠海格力數字科技有限公司成立，據稱，格力正打造「格力數字科技直播基地」，定位於「產業帶直播＋短視頻帶貨的新零售模式」，並在格力電器珠海總部畫出共2000平方米的直播間及服務中心，預計年度直播交易額達到8億元人民幣。

事實上，手機市場早已一片紅海，市場調研機構TechInsights的最新報告指出，2023年一季，中國智慧手機出貨量同比下降了13％。這是中國市場連續第五季出現兩位數的下跌。或許對於格力而言，放棄是更好的選擇。