中國長沙樓房倒塌事故53人遇難 女子被困130小時後獲救

去年4月29日在湖南省長沙市望城區發生居民自建樓房倒塌嚴重事故，造成54人死亡，9人受傷，直接經濟損失約9,077萬元人民幣（合台幣3.96億元）。本月21日中共官方事故調查組公布調查報告，認定為房主違法違規建房造成事故。長沙市委副書記、市長為免職，4名中級管理幹部與62名公職人員被追究責任，其中4人移送司法機關處理。

據《新浪網》報導，2022年4月29日12時24分，湖南省長沙市望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣組發生一起特別重大居民自建房倒塌事故，造成54人死亡、9人受傷，直接經濟損失近億元人民幣。由於現場搶救環境極其危險，經過158小時艱苦救援，有生命跡象的10人全部獲救（其中1人在醫院救治無效死亡），其他遇難人員也全部找到。

中共國務院為此成立了湖南長沙「4．29」自建房倒塌事故調查組，調查組周日公布調查報告，認定事故是因房主違法違規建設，地方黨委政府及有關部門對違法建築整治、風險隱患排查治理不認真不負責，推卸責任、放任不管，造成重大安全隱患，長期未得到整治而導致的特別重大生產安全責任事故。

事故調查組查明，事故的直接原因是違法違規建設的原5層（局部6層）房屋建築質量差、結構不合理、穩定性差、承載能力低，違法違規加層擴建至8層（局部9層）後，荷載大幅增加，致使2層東側柱和牆超出極限承載力，出現受壓破壞並持續發展，最終造成房屋整體倒塌。事發前，在出現明顯倒塌徵兆的情況下，房主拒不聽從勸告，未採取緊急避險疏散措施，是導致人員傷亡多的重要原因。

調查組查明後，經中共中央與國務決定，對4名中管幹部問責，並對涉嫌違紀違法的62名公職人員嚴肅追責問責，其中4人被移送司法機關處理，長沙市委副書記、市長鄭建新遭黨內嚴重警告處分，免去現職。此外，涉案並受處分的還包括重慶市委副書記、市長胡衡華，湖南省人大常委前副主任陳文浩，湖南省長沙市委書記吳桂英，貴州省貴陽市委書記胡忠雄，他們在事故中的失職失責問題，負有領導責任，決定分別給予胡衡華、陳文浩、吳桂英黨內警告處分，由國家監委給予胡忠雄政務記過處分。這些外地官員受懲處主要原因是他們曾經在長沙市擔任過市委書記、市長、副書記等職，雖然已調任外地，仍需為任內的違法與錯誤施政擔負責任。