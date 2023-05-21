市府副祕書長金志聿代表桃園市長張善政赴美國丹佛領獎，並與丹佛市政府交流。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

市府副祕書長金志聿(右)代表桃園市長張善政赴美國丹佛領獎，並與丹佛市政府交流。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

市府副祕書長金志聿(右)代表桃園市長張善政赴美國丹佛領獎，並與丹佛市政府交流。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市環保局與水務局分別以空品感測和下水道3D管理「出國比賽」，在激烈競爭下脫穎而出，成為第7屆智慧50年度大獎的50大城市之一，也是亞洲唯一獲得雙獎肯定的城市，市府副祕書長金志聿代表赴美國丹佛領獎，並與丹佛市政府交流，希望持續透過資訊化、自動化，增進市民福祉。

金志聿說，智慧50年度大獎是由美國智慧城市連結組織舉辦，環保局今年2月以空品感測物聯網平台，協助桃園工業區的空品治理，水務局則運用AI加速下水道設計，建構水資源3D地理資訊管理系統，把科技運用在城市治理，獲得國際肯定，顯示桃園在智慧城市領域具競爭力。

金志聿也利用領獎機會與丹佛市府交流，考察包含智慧城市治理策略、車聯網佈署、機器視覺行人偵測、丹佛數據中樞、資源不足社區的電動運輸、電子鼻等，並參觀丹佛交通管理中心及檢視交通控制設備。

金志聿說，2城市在交通、環境、資訊系統等問題上，採取類似技術，甚至在桃園最新的智慧城市規畫中，運用的新科技與自動化的程度還略高一籌，證明台灣深厚的科技底蘊，讓桃園在國際智慧城市的較量中，不落下風。

金志聿提到，丹佛智慧城市不只是要注重可見、可衡量的數據，城市美學與改善都市規畫也都是努力的目標，這是過去在台灣談智慧城市較少被提及的，他強調，科技只是手段之一，會持續用多元、聰明的方法，讓市民有安全、宜居、永續的智慧桃園。

丹佛市政府代表James Lindauer指出，由於過去幾年，丹佛吸引許多外地人前來居住，在人口激增的情況下，基礎設施難以跟上，且產生不少待解決問題，故如何降低溫室氣體排放、如何符合房價上漲所帶來的新生活需求及如何讓身有殘疾人士在市區內更便利活動，為當前課題。因此，在交通問題方面，丹佛市政府部署車聯網系統 (Connected Vehicle Deployment)，在25處重要路口利用智能監控，偵測重要車輛(如：鏟雪車、消防車、救護車等)並結合交通系統，使它們在災害發生時能優先通行。另以機器視覺行人偵測(Machine Vision Pedestrian Detection)系統來偵測路況並即時反饋給駕駛或行人，如：遇到行人行走速度較慢時，綠燈號誌會自動延長，或當行人正在通行時會有號誌提醒駕駛。

James Lindauer也說，丹佛市政府建立了丹佛數據中樞(Denver Data Hub)，整合並提供數據給如公共安全部、公共服務部、財政部、社區規劃與發展部、交通運輸部等使用，透過數據了解居民需求，並有效解決問題。此外，藉由數據的公開與分享，讓資訊透明化，有利跨機關合作，也讓市政員工可利用數據做出決策，以解決複雜城市問題，並製造機會幫助資源不足的社區市民(如：無家可歸、無法承擔房價、或身有殘疾的人)。而電子鼻則安裝於25處學校，並以圖像式呈現每日空品數據，讓學校決定是否要讓學生從事戶外活動。