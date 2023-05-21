近期受鋒面與熱對流影響，易有短延時強降雨，台灣部分地區已發生豪大雨及溯溪等戶外活動災情，中央氣象局及天氣風險公司分析，今明(21、22)兩日因午後有局部短暫陣雨或雷雨，請注意防範午後熱對流強降雨。明(22)日夜間至後(23)日清晨受鋒面通過影響，新北市轄內有陣雨、雷雨及單點雨量接近大雨機率，請特別注意可能強降雨造成風險。另外，輕度颱風瑪娃預估短時間內對台灣雖尚無影響，但需持續關注其後續發展。

市長侯友宜提醒市民避免前往山區及水域活動，若進行戶外活動應注意安全並隨時注意氣象及降雨資訊，低窪地區應慎防積淹水。新北市災害應變中心已請各區公所及水利、消防、警察及交通局派員監控轄內雨情及強化水域安全機制並進行防汛整備，適時啟動災情查通報，即時處置災情。

新北市災害應變中心已請各區公所及水利、消防、警察及交通局派員監控轄內雨情及強化水域安全機制並進行防汛整備，適時啟動災情查通報，即時處置災情。(新北市消防局提供)

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