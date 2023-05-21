一向行事嚴謹的德國，還是會發生「便宜行事」的錯誤。德國西部一家醫院對外主動道歉，表示他們院內的一名外科醫生，在進行腳趾截肢時，直接找一名清潔工來協助。雖然當時是緊急情況，但仍然違反了醫療從業法。

美聯社報導，德國公共廣播公司SWR在星期五的新聞，此事件發生在2020年美因茲大學醫院(Mainz University Hospital)，手術相當順利，患者日後並沒有引起不良的併發症，但該醫生顯然犯錯，現已被解僱。

當地日報《Mainzer Allgemeine Zeitung》報導，當時的情況是，接受局部麻醉的患者因為緊張而焦躁不安，醫生請附近的清潔工托住該男子的腿，並由他來遞交手術工具。清潔工沒有醫療經驗，當時完全是突發事件。

據報導，這起事件是在一名醫院經理，在手術室裡發現清潔工，手上還拿著帶血的紗布墊，他問了清潔工發生什麼事，這才知道他臨時當了手術助理。

醫院的首席執行長菲佛 (Norbert Pfeiffer) 表示，儘管當時情況緊急，但外科醫生還是不能找非醫療專業人員進行常規手術。