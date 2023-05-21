2024藍白綠總統參選人在昨（20）日都有出席活動，攀比意味濃厚。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳指出，520比較像新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲較勁，齊轟民進黨！副總統賴清德受限於昨天是蔡英文就職日的主場，只能低調 ！綜合來說，侯氣勢最強、柯場景到位、賴輸人也輸陣。

鈕則勳20日在臉書撰文指出，侯友宜參選造勢宣言中的策略相當清晰，和國民黨縣市長合體造勢，想形塑一種「地方包圍中央」的強勢意象，訴求政黨輪替；同時主攻民進黨執政的缺失，批評民進黨執政分化台灣內部，所以強調團結，同時訴求和平 ，暗示這次選舉是戰爭與和平的選擇，想藉此讓國民黨重拾兩岸關係處理能力的相對優勢。

對於侯友宜，鈕則勳認為，其還有強化「好好做事情」的深層意涵，建構自己「多做事、少說話」的形象，更攻擊民進黨連「好好做事情」都做不到 ，更指出底薪高房價的具體例證，強化攻擊火力。同時侯友宜也藉「總統會去立法院作國情報告」的宣示，同時創造議題，並突顯自己是尊重憲政體制的總統候選人，更想對比民進黨該做卻不願做，不願向民意負責、接受監督。

而在柯文哲方面，鈕則勳提到，除了提出競選主軸，Keep Promise相信美好台灣，一方面呼應柯P（KP）意象，也有暗示選柯P台灣會更好；還丟出10個「會」的說法，來預示可能推出的細部政策。

最後在賴清德方面，鈕則勳直言，因為是出席總統就職的週年，是蔡英文的主場，所以反而是由蔡英文回答「下任總統的條件」，畢竟賴作為副總統，當然不能搶了小英的光芒，所以相對與侯與柯的大造勢，賴在士氣上就弱下來了 ！

鈕則勳最後總結，從昨日的表現來看，侯的氣勢最強，有縣巿長及立委的聯合造勢，演說氣魄及攻擊火力也到位，可以為三腳督民調已領先的基礎上再作加碼；柯的場景建構到位，深化了自己的形象定位，可以維持自己的能量與民調支持度；賴清德反而輸人也輸陣，在小英就職日，只能讓小英為其助攻，紐強調，小英應該與賴在520做一些「傳承」之舉 ，相互搭配，給頼一些強化主場的機會，畢竟當侯與柯動作拉高的當下，賴如果被認為有點「龍困淺灘」感覺的話 ，一來一往，氣勢就會差很多了 ！