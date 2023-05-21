中山醫學大學法醫系主任高大成今中午受家屬委託到賴男被發現陳屍處實地勘查。（馮惠宜攝）

律師許哲維表示，將依其意見針對夏男住處同棟二至九樓採集是否有夏男指紋，以及死者是否有毒化物反應具狀向法院申請證據調查。（馮惠宜攝）

名下擁有5億房產的賴姓高中生，與家中熟識夏姓地政士助理辦同婚登後2小時就在夏男10樓住處墜樓身亡，家屬怒控夏男謀財害命，今（21日）更請法醫高大成協助釐清死因，律師表示，將依其意見針對夏男住處同棟二至九樓採集是否有夏男指紋，以及死者是否有毒化物反應具狀向法院申請證據調查。

賴男家屬透過委託律師許哲維邀請中山醫學大學法醫系主任高大成協助釐清死因，高大成也實際到賴男被發現陳屍處查勘，並再次進行屍檢；由於賴男陳屍距大樓僅兩公尺處的草皮，9樓住戶從居處看不到草皮，且墜落點草皮明顯枯萎，他質疑，賴男不像10樓高處墜落，建議查二到九樓梯間是否有嫌疑人指紋等微物證。

且由於賴男遺體只有右手骨折，頭部、胸部沒有出血，不似高樓墜落致死，建議查是否有其他毒化物反應；對此律師表示，都將依其建議具狀申請證據調查。

許哲維強調，感謝高大成幫家屬釐清真相，此舉不代表質疑檢查官以及警方能力，只是從不同角度，讓更多專業進入這個案子，釐清真相，並沒有要跟檢警體系做對抗。

承辦該案的台中地檢署也發出聲明，指該案5日接獲警方報驗，同日進行相驗，也訊問死者家屬、夏姓被告等人，檢察官訊後認夏男涉殺人罪嫌，惟無羈押必要，最後以新台幣30萬交保，9日進行解剖鑑定，目前尚待解剖鑑定報告，大體先發還家屬。

檢方強調，本案偵辦期間，相關人士請勿僅憑主觀臆測推論相關犯罪情節，給予司法純淨之辦案空間。