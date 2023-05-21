近5年台北市機車違規使用手機件數4萬9520件，汽車則僅7134件，兩者相差7倍。國民黨台北市議員柳采葳也接獲民眾陳情稱，員警取締汽機車駕駛使用手機大小眼。台北市警察局交通大隊回應，汽機車駕駛人違規使用手機是重點執法項目，會加強稽查。

柳采葳指出，接獲民眾陳情，汽車駕駛人邊開車邊使用手機，但警察卻只取締停等紅綠燈的機車駕駛人，根本是大小眼。而近5年台北市機車違規使用手機件數4萬9520件，汽車則僅7134件，不管汽機車，駕駛人使用手機就不對，機車違規件數較汽車高達7倍，也令人質疑警方取締的公平性。

依《道路交通管理處罰條例》規定，汽、機車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，汽、機車分別處3000元及1000元罰鍰。

柳采葳質疑，以取締件數計算，平均每日僅4.5位汽車駕駛開車使用手機，員警是真的抓不到還是看不到？

北市警察局交通大隊回覆，汽機車駕駛人違規使用手機，常導致事故發生，因此是重點執法項目，會加強稽查，以降低事故發生率。