大聯盟今年將橫掃滑球（Sweeper）獨立分類，這是大谷翔平本季最熱愛的球路，球種佔比高達45%，但被打擊率僅有1成38，讓眾多打者叫苦連天，大谷這顆威力十足的變態球路，也激起了天使隊友的興趣。

美媒《運動畫刊》（Sports Illustrated）刊登關於大谷翔平的專題報導，天使是本季第4多投出橫掃滑球的球隊，很大一部分是因為大谷翔平的關係，眼見這位二刀流傳奇將橫掃滑球投得出神入化，天使牛棚投手旺茲（Andrew Wantz）表示，「我有機會每天觀察大谷翔平，看他如何用這顆球種去解決打者，所以我為什麼不去嘗試呢？」

大谷翔平也不吝嗇分享投球方式，旺茲說「我會問他握球方法，譬如拇指應該要擺在哪邊？大谷幫助了我很多。」旺茲也提到一段有趣插曲，他表示自己曾向「神鱒」卓奧特（Mike Trout）詢問關於橫掃滑球的看法，獲得了這是最難打球種的答案，理由是因為位移幅度很大。

天使左投手戴維森（Tucker Davidson）原本想在春訓時請教大谷翔平，但後者因為代表日本參加經典賽而暫時離隊，但他偶然發現大谷在經典賽期間與達比修有談論橫掃滑球握法的影片，靠著自己融會貫通，「我大概看了100次影片，球在我手中的感覺還不錯，只是需要逐漸增加肌肉記憶，找到投球的節奏。」《運動畫刊》寫道，戴維森使用橫掃滑球的比例只佔8.5%，但揮空率比起其它球種還要高。