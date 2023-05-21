陸委會19日表示，國人凌友詩因擔任中共全國人大代表，涉及違反《兩岸人民關係條例》第33條，開罰50萬元罰鍰。對此凌友詩21日接受本報訪問回應，她認為《兩岸人民關係條例》是一中架構法理下的內戰條款，若台灣當局接受一中框架，應先承認九二共識，她或許會考慮繳款，她覺得陸委會此舉是在殺雞儆猴，企圖限縮當前的兩岸民間交流熱。

凌友詩1962年出生於高雄，父親為前海軍副艦長，17歲時舉家移居香港，後取得香港中文大學中文、公共行政雙碩士、香港大學政治哲學博士，並進入港府工作。2019年她曾在大陸全國兩會期間，稱自己是「平凡台灣女孩」及發表促統言論，獲媒體關注。

陸委會2019年3月就曾因凌友詩擔任大陸全國政協委員，裁處50萬元罰緩；中共二十大後，凌友詩改任全國人大代表，19日陸委會再次開罰，兩次罪名皆為違反《兩岸人民關係條例》第33條第2項。

凌友詩21日接受本報訪問表示，《兩岸人民條例》屬於一個中國法理下的內戰條款，所以將背叛本政權列為罪名，但台灣當局若要祭出此條款，首先必要條件就是要先接受一中框架，先承認九二共識，她才會考慮繳款。

凌友詩說，即便如此，背叛性質的禁令，受限對象應僅限軍公人員，但對一般平民百姓而言，無論兩個政治集團如何交戰，應有權選擇自己想服務的對象，不該限制職業自由。

凌友詩認為，陸委會對她開罰，是希望產生殺雞儆猴的效果，讓有志投身中華民族建設的台灣居民因而卻步，譬如近期就有台灣民眾因到大陸從事基層社區營造工作遭罰而辭職，「這是以冷戰思維築起鐵幕，對人民肆意開罰，不但格局狹小，還有違法理。」

如何看待兩岸政治議題？凌友詩說，過去常把統一看成是個結果，須要靠談判或軍事行動來達成，但現在在中共提出的《新時代黨解決台灣問題的總體方略》下，統一已變成進行式，她認為今年大陸政府工作報告提到「促進兩岸經濟文化的交流合作，完善有利於台灣同胞的制度與政策，兩岸共同弘揚中華傳統文化」，就是很好的方向。

「責任大了很多，工作也忙了很多」，從政協委員轉變為人大代表，凌友詩近日剛赴北京，參加針對新進全國人大代表的課程，她表示，立法須具備的專業知識廣，涵蓋經濟、民生、科技、教育等，不僅要對法律背後的哲學倫理學有所瞭解，還要對涉及的技術問題有概念，現在常感到時間不夠用，「開拓視野，加強學習，是我的當務之急」，凌友詩說。

針對開罰凌友詩，陸委會19日指出，中共當局長年營造對台宣傳樣板，但無法獲得多數台灣人民的認同，只會增加台灣民眾的反感，中共的相關作為只是徒勞；陸委會表示，國人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害我國家安全或利益之職務，不慎觸法而損及自身權益。