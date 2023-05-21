南韓知名網紅宋智雅（송지아）因參加戀愛實境秀《單身即地獄》走紅，節目中她一身名牌，給人白富美的形象，亮麗外表更是將不少男嘉賓迷暈，節目播出後獲得不少工作機會，然而她卻被網友發現身上的名牌服飾、包包等是山寨貨，口碑跌落谷底，近日她宣布與經紀公司簽約，也表示要經營新頻道重新出發。

宋智雅在YouTube擁有217萬訂閱數，四月她開設新頻道「THE 프리지아」，5月20日頻道上傳首部影片，標題是「Freezia NEW頻道開張！ /聊聊近況、搬家、bazzi」她直言去年上傳影片後想盡快回歸，但還是拖了很久，接著表示「好久沒有拍攝影片，感覺有點緊張。謝謝大家的等待，就像2019年剛開始做YouTube時的感覺」

對於外界猜測簽約新公司的事情，宋智雅回應「我將努力與新的公司一起展現更好的一面，並且努力活動」，5月10日經紀公司SUBLIME在社群平台歡迎宋智雅加入公司，目前公司官網上也能看見她的資料和照片，她當天也向外界分享這個好消息，「今年我會非常努力，謝謝大家一直等我」。她20日透過Instagram傳遞心聲：「對重新開始的想法感到非常興奮和緊張，未來打算每週六下午6點上傳，我非常想念大家，來看我的新影片吧，會把頻道連結放進個人資料裡，請再次訂閱。」

貼文一出獲得52萬網友按讚，底下有不少粉絲表達支持：「恭喜成立新頻道，我愛妳」、「太開心妳回歸了」、「想看化妝教程影片」。