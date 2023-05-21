新北市貢寮區龍洞攀岩場21日下午發生男子意外墜崖事件，新北消防六大隊緊急趕赴現場將傷者帶下山送醫。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

4旬男龍洞攀岩墜崖 新北警消助送醫急救

新北市貢寮區的龍洞攀岩場21日下午發生男子攀岩不慎墜落的意外，經新北市消防局第六大隊緊急派出消防隊員到場，將男子自山上運送至平地，並緊急送醫急救。

據了解，一名年約40歲的男子，21日下午赴龍洞攀岩場進行攀岩運動，但不慎自約3米高的崖壁上墜落，便於下午4時28分左右，緊急向新北市消防局求援。由於事發地點在山區，新北市消防六大隊獲報後，共派出14部各式車輛、26名消防人員趕往現場。

消防人員趕到現場，接觸到傷者時已經下午5時20分，經初步檢視，年約40歲的傷者為男性，表示腰椎及骨盆疼痛。消防人員擔心傷者的脊椎受傷，便以擔架將傷者固定住，由消防人員搬運下山。

由於地處山區，消防隊員直到下午6時02分將傷者運送到停車場，並由救護車送醫急救。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，攀岩是一項充滿挑戰性的運動，同時也具有較高的危險度，如果未能正確地掌握技巧與安全知識，這種活動就很容易導致傷亡事故發生。

羅億田提醒民眾，攀岩前必須熟悉自己的身體狀況和能力， 確保自己有正確的技術水平及對應的運動設備，同時也需要了解攀爬路線、所需時間等其他相關信息。

另外，羅億田也特別指出，21日及22日兩天，因午後有局部短暂陣雨或雷雨，民眾應避免前往山區及水域活動，若進行戶外活動應注意安全並隨時注意氣象及降雨資訊。