裕隆集團成立70週年，裕隆納智捷籃球隊今年在SBL賽季展現穩健實力也打出優異成績，今(21)日以82：74取得五戰三勝順利封王，現場超過上千位裕隆集團同仁家庭及球迷到場加油，在球賽終場興奮地拋出彩帶歡喜迎接裕隆獲得SBL總冠軍，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮也親臨現場剪下象徵冠軍的籃網。

第20屆SBL暨第18屆WSBL超級籃球聯賽冠軍系列賽自上週於板橋體育館開打，採五戰三勝制，裕隆集團旗下的男女籃球隊都以優異表現進入冠軍戰，台元紡織女籃於上週日（14）以亞軍作收。而裕隆納智捷以SBL部分例行賽第一的優異表現進入冠軍賽，於冠軍系列賽拿下首勝，最後更順利於本週取得總冠軍，嚴陳莉蓮也剪下象徵冠軍的籃網，提前為集團70週年獻上祝福。

在嚴陳莉蓮的帶領下，裕隆集團將SBL冠軍賽當作「裕隆集團籃球家庭日」，從上週母親節到本週末，累計邀請超過3000名員工帶著家人進場看球，希望藉由熱血的球賽感謝員工與眷屬支持，凝聚集團向心力，也藉由超過上千員工到場為裕隆納智捷籃球隊加油，鼓舞球員奮力打出好成績。

在這幾場賽事中，裕隆集團也精心準備裕隆70加油特色紀念物，讓現場觀賽的球迷、員工能穿上代表球隊的藍色加油球衣，高舉「裕隆加油、裕隆GO GO」應援毛巾，形成球場邊的藍海，點燃板橋體育館的熱情，成為球隊與集團的最強後盾。

裕隆集團深耕台灣籃球領域已久，創辦人嚴慶齡1965年成立台灣第一支企業民營的籃球隊，裕隆籃球隊走過將近一甲子，是台灣第一個民間企業支持的球隊，更是第一個拿下台灣職籃季冠軍的隊伍；集團前董事長吳舜文一手創辦台元女籃；現任執行長嚴陳莉蓮更曾是女籃國手、台元女籃隊長。

奠基於集團與籃球的深厚緣分，裕隆集團也長期以企業社會責任支持台灣籃球，投入資源協助國家青年體育發展，成為集團70發展軌跡上重要的一環。因此，今天裕隆納智捷籃球隊在裕隆集團70周年此刻獲得SBL總冠軍，對裕隆來說格外具有意義。