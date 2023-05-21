今年國中教育會考英語科閱讀題第1題被發現與台師大心測中心4年前公布的「111年英語科閱讀參考試題本」第1題一模一樣，引發質疑。台師大心測中心晚間表示，今年英語科閱讀測驗第1題一律給分。

為因應108課綱上路，台師大心測中心在4年前公布國中會各考科參考試題本，讓考生可以提前了解及因應。不過今年英語科科閱讀第一題卻出現與「111年英語科閱讀參考試題本」第1題一模一樣的狀況，引發外界批評。

台師大心測中心晚間表示，有關112年國中教育會考英語科閱讀第1題與108年心測中心所公布的111年會考參考題本相同之事宜，參考試題本雖為公開資訊，但基於公平性考量，112年國中教育會考英語科閱讀測驗第1題一律給分。

台師大心測中心說，國中教育會考每年入闈前皆會針對過去各年度使用過的試題，設定為曝光題而且停用。對於本次使用到過去心測中心自行公布的參考試題，心測中心將深入檢討題庫中試題的管理機制，以確保未來不再發生類似事件。