國民黨總統參選人侯友宜20日參加網路節目「董事長開講」，為落選的台南市長的謝龍介抱不平稱「台南人沒眼睛、沒福氣」，對手賴清德今要求侯友宜道歉、謝龍介回台南面壁。對此，侯友宜晚間在臉書道歉，表示一時情急，用詞不夠周全，未來發言會更加謹慎。

侯友宜說，嘉義，是我成長的故鄉，而台南，是我們親密相臨的鄰居，兒時的府城印象，是蘊藏著深厚歷史、文化、美食及人情味的地方。但昨日，龍介兄和我在一場活動上談及台南的現況，對於這些年台南所經歷的種種變遷，我們的心情都無比沉重。

侯友宜表示，他為台南市民感到抱不平，文化之都—台南應該值得更好的發展，台南的市民值得擁有一位更出色的市長。我ㄧ直認為龍介深耕台南數十年，長期關懷在地的議題，為農漁民發聲，替市民爭取權益，如果給予龍介為台南服務的機會，相信能為台南帶來不一樣的氣象。

侯友宜說，基於對台南市民的疼惜之心，一時情急，用詞不夠周全，對於這部分，我對台南市民朋友衷心致上歉意，往後的發言中，我會更加精準發言，表達我對現況的憂慮，並且全力以赴讓台灣更好！