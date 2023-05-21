高雄市綜合太極拳協會舉辦第9屆「理事長盃」太極拳錦標賽今（21）日在鳳山新強公園登場，逾百名太極拳好手齊聚以武會友。（柯宗緯翻攝）

身兼該協會榮譽理事長、高雄市議員李雅靜（前排中）表示，期待將太極拳運動帶進校園推廣，向下紮根讓太極拳成為全齡式老少咸宜的運動。（柯宗緯翻攝）

高雄市綜合太極拳協會舉辦第9屆「理事長盃」太極拳錦標賽，今（21）日在鳳山新強公園登場，逾百名太極拳好手齊聚以武會友。高雄市綜合太極拳協會理事長葉俊傑指出，期待讓太極拳好手透過賽事有更多交流機會，促進身體健康之外，更進一步提升規律運動人口。

身兼該協會榮譽理事長、高雄市議員李雅靜表示，太極拳強調以陰陽相濟，是有益健康的運動，且可以調解身心，發揮團隊精神，期待將太極拳運動帶進校園推廣，向下紮根讓太極拳成為全齡式老少咸宜的運動。

葉俊傑指出，太極拳是我國固有的傳統文化運動，循太極動靜之理以為法，採虛實變化之妙而為用，姿勢中正安舒，動作輕盈靈活，故一動無有不動，一靜無有不靜，其動靜之理，與我國傳統人文思想吻合，老幼婦孺均可練習。

第9屆理事長盃太極拳錦標賽分有團體組拳架、器械、個人組拳架、器械競賽，參與者除了學生外，包括上班族、銀髮族等各族群，約150名選手齊聚掄刀舞劍論太極，賽事相當精彩。