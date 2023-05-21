「雲林縣愛無礙協會」為鼓勵身障者走出家門休閒旅遊、與人社交人際互動，21日在雲林縣斗南火車站舉辦「行動自由輔具使用經驗同儕分享會」，共有來台北、桃園、台南、高雄、嘉義等9縣市30餘名身障者參與，分享各種類型行動輔具的使用經驗，並參訪雲林景點、致贈物資給弱勢家庭。

愛無礙協會表示，台灣人口快速高齡化，身心障礙者也在老化中，去年45歲以上中高齡身障者已達78％，65歲以上高齡身障者達46％，已接近一半為高齡者，許多人因身體障礙及長期耗損，體能加速衰退，體弱後須使用各式輔具才得以出門，若出門活動機會減少，身體弱化將更快，因此特別舉辦此次活動，邀全台身障者出來走走。

協會理事長楊光遠說，身心障礙者因身體功能受限，多須藉助輔具才能達到與他人相近的平等參與社會機會，輔具議題值得持續探討與關注，也希望政府多站在使用者角度給予支持。歡迎來自全台各地的朋友常來雲林玩，一起加入互助行列。

協會創會會長陳明瑟提到，好的行動輔具可以增加身障者的生活圈，帶來更多機會與可能，好用適用的輔具能改善身心障礙者的生活品質，讓障礙者去到想去的地方、做自己想做的事，得以重獲勇氣，重拾信心與希望，因此自創會以來持續辦理各種相關活動。