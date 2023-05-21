佛光山開山星雲祖師圓寂百日，佛光山旗山禪淨中心為了讓信徒體會大師當初草創佛光山，篳路藍縷的精神，邀集200名信徒，今日上午6時在監寺慧專法師帶領下，從中心步行抵達佛光山，禮敬佛陀及緬懷星雲大師。（林雅惠攝）

佛光山開山星雲祖師圓寂百日，佛光山旗山禪淨中心為了讓信徒體會大師當初草創佛光山，篳路藍縷的精神，邀集200名信徒，今天上午6時從中心步行到佛光山，路程花費3個半小時，全程34公里，年齡最長者94歲，最小只有7歲，其中許多3代同堂信徒在監寺慧專法師帶領下，從旗山禪淨中心一步一腳印走到佛光山禮敬佛陀，緬懷星雲大師。

慧專法師表示，旗山禪淨中心是最接近總本山佛光山的別分院，希望今後每年都能辦理旗山禪淨中心徒步到佛光山的活動，藉著信仰及行腳之旅，一步一腳印感受大師篳路藍縷的精神。

由於路程遙遠，每隔幾公里就設一處休息補給站及護理站，計有貳參玖柒映像、溪州國小、星垣玫瑰、旗山鶴山北辰宮等多處補給休息接駁站。

這次徒步全程走完34公里最年長的長輩林柯玉暇，今年86歲，昨日她與兒子林文輝、孫女林盈君一起從旗山禪淨中心走到佛光山，走完全程，頓然體會星雲大師一步一腳印的艱辛及毅力。

林柯玉暇說，1982年她跟友人一起到佛光山朝山，當時她不懂什麼叫「朝山」，腳跪得好痛又不敢講。但奇妙地是，朋友再度找她去時，她都一口就答應。因為到了山上，光是看到佛經，她就生出歡喜心，禁不住想：「我若是還未結婚有多好，就可以來這裡出家了。」

雖然沒有出家因緣，但林柯玉暇從此成了佛光人，她引領全家人學佛，並發動親朋友好一起護持佛光山的活動，1992年，林柯玉暇加入佛光會，擔任旗山分會首任副會長，第2屆時出任會長，從那時起，她就意識到一個神聖的責任被賦予到自己肩上。

不僅林柯玉暇受到星雲大師的影響，就連她的兒子及孫女也在她影響下，跟隨星雲大師的腳步，將大師的「三好、四給、五和」落實在日常生活中，成為終身的佛光人。

慧專法師表示，2019年接獲星雲大師來電關切信徒，大師特別交代他，要關心信徒需要，尤其旗山禪淨中心有許多老菩薩，要做無障礙坡道，照顧好她們，大師心中總是繫念眾信的需要，當時她承諾大師會照顧好信徒，昨天全程徒步有3分之1是老菩薩，除讓信眾到佛光山緬懷大師外，一方面也讓大師看到她把信眾照顧好，實現對大師的承諾。

慧專法師說，這是旗山禪淨中心首次發起徒步到佛光山活動，未來將定期舉辦徒步到佛光山，讓信眾將大師篳路藍縷的精神深印心中。