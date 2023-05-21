台大學經濟系學生會正舉辦正副會長選舉，當中陳姓與謝姓候選人提出政見卻出現「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「BMI20以上禁止搭乘電梯」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等共計16項，各界痛批嚴重涉及性別歧視。該政見現已從臉書下架。（取自台灣大學經濟學系學會臉書）

選委會指出，該組候選人所繳交政見內容歧視特定性取向、種族與身份，有違憲法與刑法等法律，故暫不刊登。（取自台灣大學經濟學系學會臉書）

台大經濟系學生會正副會長選舉公報中，其中一組候選人政見爆言論歧視，該系已第一時間通報台大性平會調查，教育部也強調歧視言論不為社會所接受。民團指出，國人的性平教育沒有深入落實到生活環節，該組候選人的政見實屬極不恰當。學者指出，該系對外聲明並沒有讓人感到抱歉與內咎，令人失望。

台大學經濟系學生會正舉辦正副會長選舉，當中陳姓與謝姓候選人提出政見卻出現「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「BMI20以上禁止搭乘電梯」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等共計16項，由於上述政見涉及嚴重性別歧視，現已從系學會臉書下架。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，這起事件反映我們的性平教育沒有深入到生活的每個環節，該組候選人的政見確實「非常非常不恰當」，國家現在還沒有「反歧視法」，否則的話一定是違法的，這不只是涉及歧視，也代表人權教育沒有落實到生活的層面。

銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰痛批，學生認為歧視也受言論自由保障，但這樣的言論出了校園是會引起公憤的，大學讓人崇敬的是風骨，但當學生嚴重損害校譽的結果卻是只丟性平會處理，應該負責的教育單位躲在「性平」保護傘下，對譁然輿情沒有任何抱歉與內咎，令人失望。

杜聖聰表示，大學是教育機構，恐怕仍是輔導為先，但台大「敦品、勵學、愛國、愛人」的校訓會培養出這種踐踏異性、不尊重軍人還對歧視沾沾自喜的學生，這是教育的淪喪。該事件發生後，不少在經濟系大學長已有行動，教育部長潘文忠的態度也值得肯定。