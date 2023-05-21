阿妹將赴對岸巡演。（資料照／聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）4月完成雄蛋10場「ASMR巡迴演唱會」後，近期專心休養，7月復工將陸續在新加坡及澳洲開唱，並參與日本Summer Sonic音樂祭；緊接著，阿妹將於8月啟動大陸巡演，也是她繼2017年後，相隔6年赴陸舉辦演唱會；經紀人陳鎮川今（21日）表示，年底前大陸巡演僅安排10餘場：「阿妹這次想以比較從容的方式跑巡演，不再像以往動輒上百場。」

張惠妹演唱會團隊日前一口氣宣布將於大陸9城市開唱，包括上海、重慶、西安等地，首站8月5日北京起跑；陳鎮川說：「下半年全世界演出活動非常興盛，但阿妹想以自己的節奏去跑（巡演），她連原訂的歐洲站及曼谷站都先暫緩，就是不想跑得太緊湊。」透露大陸首巡將於農曆年前結束。

至於上月雄蛋最後一場演唱會，她雖感冒導致喉嚨發炎影響嗓音，仍拚盡全力完成演出，事後不少歌迷擔心她身體狀況，陳鎮川表示當天演出結束阿妹隨即就醫看診，所幸並無傷及聲帶，休養後目前已痊癒「恢復正常」。

大陸演唱會市場歷經3年沉寂，2月恢復受理港澳台營業性演出申請審批，隨即迎來「報復性」復甦，今年下半年預計將有200多場演唱會，除了阿妹巡演即將開跑，任賢齊更搶在4月底率先啟動演唱會，而近日正在上海開唱的梁靜茹，「當我們談論愛情」巡演重啟也已排定20餘場。

天團「五月天」赴陸巡演成績更是傲人，他們將於本月底在北京鳥巢舉辦6場演唱會，門票日前開賣隨即搶購一空，同時間「五月天演唱會附近酒店預訂增9成」、「五月天演唱會螢光棒賣了近600萬人民幣」立刻登上熱搜；據傳除了北京6場，五月天緊接著將轉往武漢、深圳、泉州等地開唱，9月前已排定10餘場演唱會。