大陸湖北一名黃姓幼教老師因長相甜美，在抖音曬出帶動唱影片獲得大量關注，近日在網路上爆紅，已經成為時下的流行跟風影片，她的抖音帳號「音樂老師花開富貴」也從幾百人暴增到6百萬粉絲，直播時收入破萬，但隨之而來的有不少傳言，她過去的照片也被網友挖出，近日她與旅遊局長合體出席活動，也是爆紅後首次出現在公眾場合，沒有濾鏡後不少人表示認不出來。

5月20日湖北随州文旅局解局長邀請近期爆紅的「挖呀挖」黃老師來到當地，該活動是美好鄉村生活節，現場有不少民眾，在網友拍攝的影片中，沒有使用濾鏡的黃老師開心與小朋友合照，眼睛都瞇成一條縫，與抖音影片上的甜美形象有些不同。

影片曝光後，有網友留言：「頂著鍋蓋說一句，黃老師笑起來真不好看」、「這個地方的政府部門也很low，請一個完全沒什麼內涵而且謊話連篇的網紅」、「榜一大哥會要求退款吧？」、「沒有美顏就沒法看了？」、「這真的是同一個人？」、「每個影片看著長得都不一樣」、「這壓根兩個人啊」、「怎麼感覺是假笑」、「只能說真正的美女要求很高的，不僅僅是臉蛋，還有身材體態」，但也有網友認為影片惡意擷取片段「人家姑娘肯定有很多很好看的時候，偏偏選了一段表情管理失敗是笑容，有點居心不良啊」。