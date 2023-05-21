高雄市政府原住民事務委員會今日舉辦「地表最強Ina模範母親表揚暨媽媽達人競賽活動」，高雄市議員王義雄、陳幸富和張博洋親臨會場，除表揚模範母親，媽媽達人競賽有美食製作、古謠傳唱及手工藝作品展現及肚皮舞等精彩內容，展現原民媽媽超亮眼才藝。

地表最強Ina模範母親設有5項表揚類別，有60歲以上犧牲奉獻培育兒女有成的「強者媽媽」、本身學業或事業有成且能兼顧家庭的「強力媽媽」、為家中失能者的主要照顧者，以堅韌毅力面對生活的「堅強媽媽」、熱心公益且能兼顧家庭的「強勁媽媽」，及49歲以下產4胎以上且能善盡教養責任的「強壯媽媽」，每項選出3位進行表揚。

眾模範母親中，獲「強者媽媽」表揚的范謝富美，為桃源區的布農族，今年60歲，養育出3個優秀兒子，有公務人員、教師及電視台主播。獲「強壯媽媽」的邱培霜，也是來自桃源區的布農族，今年33歲，生5個孩子，現正懷第6胎。最令人動容的就是「堅強媽媽」方月蘭，捐出一顆腎臟給洗腎的女兒，其子女還特別錄製影片感謝方月蘭偉大的母愛，今由大女兒代表接受表揚。

媽媽達人競賽中，第一名為展現超高手工藝作品的何秀真，第二名為身穿自製禮服走秀的江秀珠，第三名為高齡90歲的蔡江美娘，除走秀外也與媳婦合唱傳統古謠。

高雄市原民會主委阿布斯表示，這次模範母親表揚是縣市合併後首次辦理，主要肯定媽媽們在家中、職場、及社會上的辛苦付出，今年共有28名角逐模範母親，經評審選出15位優秀媽媽，希望明年可擴大辦理，與3原鄉區公所一起合作辦理模範母親表揚，讓高市的原民媽媽更亮眼。