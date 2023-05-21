「浩克」上身？桃園猛男大鬧超商！ 踏地嘶吼 警曝：沒買到雞胸肉... @ChinaTimes

桃園20日發生台版浩克大鬧超商、攻擊員警事件，朱男遭逮後被員警拿警棍暴打，有人認為執法過當，也有人說「要是在美國，警察早就開槍了」；對此嫁到美國華盛頓州的部落客克萊兒今分享警察老公的看法，她說警察面對情緒激動的嫌犯首要是嘗試溝通，強調「警方的工作是執法，而不是懲罰」。

臉書粉絲團「《州警夫人克萊兒》華盛頓生活」發文提到，類似攻擊事件其實是美國警察日常，美國警方當下會先觀察對方精神狀態，如果對方並未傷人、身上沒有武器，神情清醒，就會嘗試溝通，但如果可能危及安全時，才會想辦法控制對方行動，將人上銬帶回警車。

粉專指出，影片中男子做在超商外情緒算冷靜，若對方不願意接受員警協助或上警車，員警可以趁男子舉雙手時直接上銬，「就算在美國，若警方持警棍連續攻擊未持有武器的民眾，絕對會惹上麻煩，而且很可能會被開除」，而且男子遭打當下未有挑釁行為，

粉專強調警察面對嫌犯最重要是嘗試溝通，「你不需要認同罪犯的感受，你甚至不需要在乎，你只需要認真聆聽」，認為即便真的需動用武力，也該有所覺悟「警方的工作是執法，而不是懲罰」，警方態度越鎮定，對方也會相對冷靜，嫌犯一旦有「警察是來找我麻煩」的想法，就愈容易被激怒，也愈容易造成一發不可收拾的局面。