高市青年局今舉辦「Fun現港灣雙語數位導覽」發布會，高雄市長陳其邁等人實際參與高雄旅遊的數位體驗。（柯宗緯攝）

高市府今（21）日宣布啟動「Fun現港灣—雙語數位導覽」系統，培訓50名青年雙語導覽人才。（柯宗緯攝）

高市府今（21）日宣布啟動「Fun現港灣—雙語數位導覽」系統，培訓50名青年雙語導覽人才。（柯宗緯攝）

高雄知名景點駁二所在的鹽埕區一帶，從過去進口舶來品，現在變成「進口」觀光客。高市府今（21）日宣布啟動「Fun現港灣—雙語數位導覽」系統，培訓50名青年雙語導覽人才，同時串聯12處熱門景點、21家店家等，期待引進更多國際旅客到鹽埕觀光。

青年局今舉辦「Fun現港灣雙語數位導覽」發布會，陳其邁與金鐘主持人吳鳳等人共同揚帆啟動，為系統正式上線，並暢玩真人版大富翁，一起感受高雄旅遊的數位體驗。

陳其邁提到，青年局主辦的雙語導覽區域在鹽埕，整合鹽埕、哈瑪星等12處知名景點與21家在地店家，串聯地方商圈文化協會，運用數位科技導入城市解謎樂趣，讓國外旅客接受最親切的服務，同時讓培訓的國際志工有一個練兵的地方，營造沉浸式環境。

陳其邁指出，雙語教學較難生活化、學以致用，因此上任後，努力投注資源每年培訓200位雙語師資，預計4年可達800位，今年更編列預算2.5億元，較2020年增3倍；同時全市348所學校已成立362個雙語社團，包括籃球、網球、社區導覽等，盼讓學子將語言運用於各種生活及活動中，務實提供學生雙語學習需求。

青年局表示，「Fun現港灣雙語數位導覽」系統是以鹽埕1960至1980年代為故事背景，結合鹽埕、哈瑪星等區域知名景點、建物與在地店家設計虛擬的遊戲故事，規畫3條不同主題電影遊程，用偵探、愛情、懸疑等遊戲主題緊扣「港都歷史、在地生活、地方美食」三大主軸，以遊戲趣味、虛實整合帶領遊客重新體驗認識高雄港灣文化與地方故事。