43歲男星霍建華出道超過20年，主演過許多熱門影視作品，在2015年以電視劇《花千骨》創下事業高峰，成為兩岸三地人氣超高的男神。霍建華在2019年有演出後，僅在老婆林心如製作的《華燈初上》客串，外界都在等他復出拍戲；沒想到近日在北京被粉絲巧遇，網友推測他是為了拍攝《玫瑰故事》，都激動地說，「還以為等他回歸要等到下輩子」。

今（21）日微博上有網友發文，分享在北京吃飯時巧遇霍建華，他也大方跟他們合照，讓原PO忍不住大讚，「霍建華老師真的好帥」；畫面中霍建華一身休閒穿搭，臉上雖然因年紀有了皺紋，但絲毫不影響他的成熟男人魅力。

許多粉絲見到霍建華人在北京都欣喜若狂，因為不久前曾傳出他與劉亦菲有望合作電視劇《玫瑰故事》，如今他的IP位置也在北京，沒意外正是要準備進廠拍戲，兩位男神和女神的夢幻聯動，讓不少人都驚呼，「霍建華要拍戲了，還是和劉亦菲，太不可思議了」。

而霍建華在休息多年沒主演影視作品後，終於要復出回歸影劇圈，讓粉絲也激動表示，「居然還可以看到霍建華拍戲，好期待」、「我還以為要等到下輩子」、「哥早點復出吧，現在一堆男主角都辣眼睛，需要你養眼啊」、「太激動了，霍建華終於肯回來拍戲了」。