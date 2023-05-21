高雄市梓官戶政事務所新住民「泰飲食文化」體驗美味登場，戶所今日與永安區公所及NGO 團體攜手辦理「新住民多元文化融合課程～泰國飲食文化體驗」，讓在地新住民朋友感受酸酸甜甜的幸福滋味。

想要認識一個國家的文化，透過美食是最直接也是最快的方式，梓官戶所轄內新住民共計1300多人，新住民來自不同的國家，除了融入臺灣在地文化外，戶所這次特地與永安區公所、在地NGO 團體高雄市晨暉關懷協會，邀請來自泰國現任 「妮藍泰國文化」副團長許珍妮老師，帶領21位梓官、彌陀、永安地區的新住民及其家人，一起製作及品嚐泰國美食。

許老師表示泰國料理運用豐富的香草及辛香料，風味多變，滿足挑剔味蕾，在老師指導下，學員現場調製泰國著名開胃菜「涼拌木瓜絲」，將青木瓜絲脫水之後拌上魚露、檸檬汁、蒜頭、辣椒等製作而成的醬汁就大功告成，嚐上一口，酸辣香甜的滋味瞬間令人彷彿置身泰國，許老師之後更端出綠咖哩飯、海鮮酸辣湯、泰式奶茶等各式泰國佳餚，仔細解說材料和製作方法，讓人食指大動，參與的學員直呼真是「泰美味」了！

課程還安排泰國文化習俗分享，教授泰文問候語，學員們現學現用，馬上和家人朋友們用泰文打招呼，此起彼落的問候聲讓現場十分熱絡活潑。因為剛過完母親節，許老師也介紹泰國獨有和其他國家不同的母親節文化，另外也教唱有趣的泰文版「兩隻老虎」兒歌，不分大人小孩大聲合唱，氣氛熱絡嗨翻全場。

梓官戶所主任楊美玲表示，戶所積極爭取得到永安區公所經費挹注，並邀請區長及在地里長參與，希望透過本次有趣充實的課程，讓新住民及家人學習尊重與接納異國文化，增進文化視野，加強親子互動交流，促進家庭和諧，也活絡新住民社區參與度和NGO團體間的連結，讓新住民生活中有更多在地生活圈的情感支持與協助。

來自越南的武花鮮姊妹表示，真的很感謝梓官戶政和老師精彩的課程安排，讓大家認識泰國文化與美食，也學到新的料理，這次和小孩一起參加課程，增進了親子間的感情，更認識了許多新朋友，希望日後還能一起來參加。