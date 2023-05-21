P. LEAGUE+ 2022-23球季季後賽首輪，新北國王、福爾摩沙台新夢想家系列賽第2戰，21日下午5點在國王隊主場新北市新北體育館進行，第3節曾被超前的國王隊，靠著一波猛攻打下雙位數領先，最終102比83獲勝，系列戰國王隊2勝0敗聽牌。

上半場國王隊在洋將曼尼高、牧倫斯的活躍下，開賽兩人先後投進三分球，助國王隊6比1打出好的開始，上半場國王隊也一直維持著領先，中場休息前牧倫斯三分打，讓國王隊53比47領先，曼尼高上半場三分球7投5中進帳23分，牧倫斯則有12分，夢想家上半場僅洋將卡拉曼16分得分上雙。

第3節客隊夢想家持續追分，該節中段卡拉曼先灌籃，接著抄截快攻上籃連得4分，加上國王隊曼尼高發球，卡拉曼小帳加一，將分數逼成60比59超前，這一波夢想家打出9比0攻勢，但國王很快在戴維斯、楊敬敏兩位老經驗球員帶動搶分下，回敬16比2高潮，以75比66領先9分進入第4節。

第4節國王隊先得分，跨節拉出19比2攻勢，也奠定了雙位數領先，並在最後剩不到兩分鐘領先多達20分，順利在主場留住勝利。

國王隊共國王隊共4名球員得分雙位數，曼尼高全場投進7記三分球、攻下35分，並有11籃板，隊長楊敬敏15分，牧倫斯14分、10籃板，林書緯13分，賽後曼尼高表示，雖然球隊第3節遇到一些波折，所幸順利挺過考驗奪勝，接下來和隊友持續為勝利奮戰。

夢想家以卡拉曼29分最高，吉爾貝克14分，林俊吉13分。