屏東霧台鄉飛龍瀑布20日驚傳溯溪意外，雖有5人平安獲救，但也造成2死3失聯悲劇，據悉，5名生還者至今尚未至警局製作筆錄，對此，屏東地檢指出，目前以搜救優先，事後將釐清有無負責之人，全案尚待調查有無刑事責任；屏東消防局則稱，因天色昏暗，搜救人員已陸續撤退，預計22日早上5點半再前往搜救。

飛龍瀑布溯溪意外確定造成2死3失聯的悲劇，遇難的新北市37歲彭女吊勾在岩壁上一動也不動，至今因地形險峻還「掛」在原地，新北市41歲陳男的大體則在漂浮於百米深潭的一個背包下被發現後，已由直升機完成吊掛。

據悉，5名生還者經直升機吊掛至台東豐年機場後，已無大礙，並約在下午4點時搭火車抵達屏東，預計前往警局製作筆錄。不料，他們不僅在屏東火車站面對媒體追問時不發一語，至晚間7點時也未至警局製作筆錄，讓守候的媒體撲空。

對此，屏東地檢署對該案發出3點聲明，檢方指出，其一，目前以警消搜救優先，檢察官事後會就發生經過調查，釐清有無應負責之人，其二，檢察官一早即已待命，若有報驗也會立即相驗並請犯保屏東分會也啓動一路相伴，協助家屬，其三，事實發生經過尚有待調查，知道事實經過才能知道有無應負刑事責任之人，或者可能何種刑事責任，在未釐清前，一切都言之過早。

至今目前的搜救進度，屏東消防局指出，因天色漸昏暗，目前搜救人員已陸續撤退至前進指揮所（綠色海洋民宿），預計22日5點30分再出發前往搜救。