高雄萬豪酒店11樓「美享地餐廳」推出年份香檳晚宴，採限額報名。（柯宗緯攝）

新任米其林一星主廚Fabien Vergé親自掌廚並設計菜單，每位賓客7000元＋10％。（高雄萬豪提供）

高雄萬豪酒店11樓「美享地餐廳」榮獲米其林美食指南推薦，深受地方仕紳及美食饕客的喜愛。（高雄萬豪提供）

高雄萬豪酒店11樓「美享地餐廳」榮獲米其林美食指南推薦，深受地方仕紳及美食饕客的喜愛。6月3日與侍酒魂Somm Spirit'D一同攜手舉行年份香檳晚宴，由新任米其林一星主廚Fabien Vergé親自掌廚並設計菜單，每位賓客7000元＋10％，共可品嘗4款Pommery年份香檳，同時享用多達十道的精緻法式餐點，晚宴採限額報名，目前剩不到一半座席。

擁有超過20年豐富閱歷的Fabien Vergé，生長於非洲西部的象牙海岸，熱愛料理的他遊歷里昂、巴黎及香港等美食匯聚的國際城市，曾任職巴黎米其林三星餐廳Le Meurice，師承名廚Yannick Alléno的技藝，奠定深厚的精湛廚藝。

Fabien Vergé表示，自己奉行的料理核心為：重視食材的本質(essential)、異國遊歷建構風味(voyager)以及共享美饌(sharing)，創造輕鬆愉悅、風格獨到的美食饗宴。鍾情於台灣的Fabien在台深耕逾10年，並於2018年榮獲米其林一星殊榮，顯見其對台灣風土的熟稔與絕倫的料理工藝。

美享地餐廳年份香檳晚宴預計於6月3日晚間6點入席，長達4小時的味蕾饗宴，共精選4款Pommery香檳及1款法國莊園紅酒佐餐，開瓶總價值約2萬3000元，包含2004年出產的Cuvée Louise，氣泡感細緻，帶有柔和的花香和果香；2006年的無殘糖風格香檳Cuvée Louise Brut Nature，帶有自然明亮的果酸香氣； Brut Rosé NV則為經典粉紅氣泡酒款，擁有豐沛的紅色漿果香氣，曾獲國際葡萄酒挑戰賽金牌獎。

Fabien主廚特別針對5種酒款的口感、氣味與香調，使用義大利Kaviari魚子醬、燻鮭魚和北海道生食級干貝等頂級食材，設計出別具特色的創意料理。整場盛宴將品嘗8至10道的創意佳餚，每位賓客7000元＋10％，座席數量有限，訂位專線：(07)559-6911

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