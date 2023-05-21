每年4月5日為聯合國「國際良心日」，太極門掌門人洪道子博士是重要推手。(主辦單位提供／蔡依珍桃園傳真)

聯合國NGO世界公民總會、太極門氣功養生學會與良心時代運動網站，今下午於太極門環北道館舉辦「如何為自己攢一桶金-還能不踩雷」講座，資深金融理財顧問官大煊提出良心呼籲，他認為不要掉入一次性資產毀滅，比攢一桶金還重要，活動也邀請中小企業負責人劉家龍與資深金融投資達人、金融弊案受害者自救會副會長陳國榮，分享不踩雷的寶貴經驗，並為政府金融管理提出建言。

兩度登上台灣共同基金操盤冠軍的超級經理人官大煊分析，理財都有大循環，從2022年至2031年十年間，儲蓄保本的時代又來臨了，他認為投資理財常陷入貪得無厭的心態，而且詐騙手法都不斷翻新進化，大家都怕輸，新加坡還曾流行Mr. Gia-Su(閩南語：驚輸) 這名詞，但事實上一桶金不會一下子來，通常來得快的財產也會去得快，投資明牌就是要陰陽平衡，高報酬率必伴隨高風險，呼籲大家不要掉入一次性資產毀滅，比攢一桶金還重要。

TRF(目標可贖回遠期契約)受害企業負責人劉家龍，分享自身理財踩雷的經驗表示，2015年TRF在台灣造成重大金融風暴，估計有八千多家中小企業受害，虧損總金額高達四兆新台幣，監察院主動調查，於2018年3月19日糾正金管會。劉家龍感嘆，錯誤的政策比貪汙更可怕，並提醒社會大眾在沒有完全瞭解金融商品前，切勿聽信招攬者的片面說法，在沒有詳細閱讀、完全瞭解所有相關交易文件之前，絕對不要簽名蓋章。

資深金融投資達人、金融弊案受害者自救會副會長陳國榮，在2011年就賺了人生第一桶金、一億元。但他不但沒有因此過著奢華的日子，反而看到日本社會高齡化的問題，心中立下籌備一家公益性長照機關的志業，這也是他投資理財的初衷。但在2009年至2011年間，他被金融詐騙了，某家期貨公司以《期貨交易中的選擇權契約》為媒介，用「客戶虧損騙賺錢的作假帳手法進行金融犯罪」。此一金融詐騙模式是「現在進行式」，他時常陳情、拜訪社會賢達及良心人士，並不是要討回錢或報復，而是希望金融業不要欺騙客戶(投資人)，要秉持良心做事，做對的事、對得起良心。

除了幫助別人不要犯錯，陳國榮也救自己的心。他很幸運認識了太極門，跟許多師兄姊談心交流，逐漸明悟體會到：「不要因別人的惡而丟掉自己的善，不要因別人的惡而生氣懲罰自己。」因此找回原來良善、快樂的自己。他很感恩太極門掌門人洪道子博士，引領他修改自己，洗滌身心靈，強身健體，親身見證了良心存在於世間。

主持人林先生表示，2023年是「國際良心日」第四週年，全球接連舉辦「國際良心日」系列慶祝活動。聯合國於2019年宣布每年4月5日為「國際良心日」，太極門掌門人洪道子博士是「國際良心日」的重要推手，自2014年即發起「良心時代運動」，帶領弟子以行動實踐良心，並推廣至五大洲，全球已有200國人士連署響應。歡迎大家一起上網連署良心時代運動宣言及國際良心日宣言，發揮善的蝴蝶效應，守護良心、轉動世界。