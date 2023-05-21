高雄義享時尚廣場搶攻送禮商機，推預購禮盒最高享50％回饋。（柯宗緯攝）

端午節將至，高雄義享時尚廣場搶攻送禮商機，引進期間限定販售的網購名店如門前隱味及輸不起，並集結館內30家品牌精選端午名粽等禮盒。此外，搭配活動滿額最高可享50％的抵用金回饋。

義享時尚廣場在5月18日至6月25日期間，引進曾被形容是台北牛肉麵最難預約名店「門前隱味」及名人徐乃麟代言的「輸不起」等兩大品牌快閃販售。「門前隱味」則推人氣「重慶另一邊之酸菜白肉鍋二代」及「人生的咖哩味」等禮盒。

另外，還有網購人氣品牌「輸不起」所推出的「雙鮑魚雞湯(粥)五盒組(大樹白玉鳳梨／秘傳藥膳／阿婆剝皮辣椒／埔里椴木香菇／韓式人蔘」。喜歡品嚐甜點的民眾，也可選擇擁有榴槤界愛馬仕美譽的「水產優」-「貓山王榴槤冰淇淋泡芙」。

位於義享時尚廣場B2以道地港式料理手法多年來累積不少民眾好評的「蒸鮮腸粉」，推出「干貝荷香糯米雞8入禮盒」，不僅製作手法與一般粽子完全不同，透過荷葉的香氣創造更加溫潤的口感也成為特色之一。

今年新登場的名粽禮盒還包含B2「自然法則」所推出的「香草豬-珍艾香粽組」，以台灣頂級香草豬特選超大塊帶皮肉塊，Q彈清爽不油膩。B2「海濤客」今年特別推出「月桃葉肉粽(5顆)」，秉持古早味傳承的南部粽包粽製法，遵循以古法炭火蒸煮。

B2「鄧師傅」則將頂級海味入菜，推出「鮑魚干貝荷葉飯」，將榮獲2020蘋果日報粽子評比亞軍的經典港式荷葉飯進行大升級。B2新櫃登場的「周氏蝦捲」也推出經典的「台南肉粽(10顆)」，嚴選上等濁水溪糯米、花生、上等梅花肉、鹹蛋黃及台灣香菇，講究配料、調味、蒸煮等多種工法的傳統肉粽。

業者指出，活動期間推出義享卡會員於指定餐廳／咖啡廳單櫃單筆消費滿500元或於B2指定小吃單櫃單筆消費滿200元，即可兌換100元電子抵用金(限量)。