Alek Manoah has to come out of the game after the second mound visit of the inning.



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藍鳥這周可說是多事之秋，前一個系列賽因洋基爆發作弊疑雲鬧得沸沸揚揚，總教練史奈德（John Schneider）還在今（21）日交手金鶯的比賽中犯蠢，導致王牌投手馬諾亞（Alek Manoah）在用球數未達標時退場。

事發在6局上半，馬諾亞面臨著一、二壘有人危機，此時史奈德喊出暫停走上投手丘，似乎只是想要安撫馬諾亞情緒，當藍鳥眾將各自鳥獸散之後，主審卻將史奈德叫回，提醒他必須啟用牛棚投手來接替馬諾亞。

根據棒球比賽規則，只要守方教練團單局喊出第2次暫停，就必須更換場上投手，史奈德似乎不知情自家投手教練沃克（Pete Walker）已經使用過暫停，使得只用85球的馬諾亞被迫離場，馬諾亞退場時相當沮喪，一度抱著頭苦笑走回板凳區。

接手投球工作的梅札（Tim Mayza）讓金鶯打者喬伊歐提茲（Joey Ortiz）擊出飛球化險為夷，但藍鳥還無法守住3分領先，遭逼平進入延長賽，最終以5比6一分之差落敗，吞下近6場比賽第5敗。史奈德在先前與洋基系列賽相當搶戲，甚至與對方教練發生口角，據藍鳥未來賽程，球隊下一次休兵日在30日，相當勞累的史奈德才能在連17場地獄賽程後稍作喘息。