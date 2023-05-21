許多人都會到藥局購買補品。一位懷孕三個月的孕婦分享，近日她和老公到藥局選購孕婦綜合維他命，結帳時店員建議「一天要吃2顆」，回家後卻發現，維他命的食用建議是「一天1顆」，讓她氣得直呼一不小心就可能傷到寶寶。貼文曝光後，有內行人透露，其實許多藥局助理為了促銷保養品或藥品，都會透過話術讓客人食用2倍的建議使用量，「這樣你回來買的頻率就高了」。

原PO在Dcard發文表示，當天藥局店員先是力推一個他們沒聽過廠牌的維他命，以其他兩個大廠維他命的缺點勸退她；後來他們決定購買一個較貴的國外維他命，店員在結帳時說明「一天要吃2顆」，但包裝上明明寫著「每日1錠，一日請勿超過1錠」，店員卻指著一行英文字說中文可能寫錯，「英文是寫一日2錠」。

原PO提到，後來他們回家使用翻譯APP一查，發現那行英文字其實是「2種類胡蘿蔔素（2 Carotenoids）」，且上頭也有說明「一日1錠（Once A Day）」；原PO強調，「我整個傻爆眼」，她和先生對於懷孕大小事都小心翼翼，雖不確定多吃維他命會不會傷到寶寶，但還是有疑慮，幸好她和先生剛好看得懂中文、會查證，若是老爺爺、老奶奶被店員誤導吃錯了怎麼辦，「吃藥這種事怎麼能輕忽？」

對此，許多網友紛紛回應，「這應該只是一般藥助」、「跟店長客訴啊」、「拜託你一定要去投訴！不然一定會有這種無良藥助下的受害者！」；另外有內行人說明，「藥局小知識：有些藥助常會叫客人吃兩倍劑量哦，為了讓你們快快回來買，早一晚一的保健品他們會說有症狀要早二晚二，甚至加午二，我聽了都捏一把冷汗捏，總之穿白袍不一定是藥師，請看有掛執照的，那位才是藥師喔」。